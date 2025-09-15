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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шарджа - Аль-Гарафа
Шарджа - Аль-Гарафа: обзор матча 15 сентября 2025
Шарджа
15.09.2025, понедельник, 16:45
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 1 тур
4 : 3
Завершен
Аль-Гарафа
60'
Р. Манай
62'
O. Camara
90+1'
Р. Манай
90+10'
И. Коронадо
33'
Я. Браими (П)
45+4'
Хоселу
73'
Хоселу (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарджа - Аль-Гарафа
Завершен
ГОЛ! 4:3!
Игор Коронадо
Пас отдал
Ousmane Camara
90'
+10
Желтая карточка
Feta Fetai
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Рей Манай
90'
+1
90'
Замена
Dame Traore
️️️️➡️️
Ясин Браими
90'
Замена
Amine Lecomte-Addani
️️️️➡️️
Мэйсон Холгейт
Замена
Firas Ben Al Arbi
️️️️➡️️
Адель Таарабт
79'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Хоселу
Желтая карточка
Арун Ибрахим
63'
63'
Замена
Альваро Джало
️️️️➡️️
Флоринел Коман
ГОЛ! 2:2!
Ousmane Camara
62'
ГОЛ! 1:2!
Рей Манай
60'
Пенальти не реализован
Рей Манай
60'
Замена
Арун Ибрахим
️️️️➡️️
Gerónimo Poblete
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
Хоселу
Пас отдал
Ясин Браими
Замена
Игор Коронадо
️️️️➡️️
Чо Ю-Мин
44'
Замена
Ousmane Camara
️️️️➡️️
Marcus Meloni
43'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ясин Браими
24'
Желтая карточка
Арон Гуннарссон
Замена
Адель Таарабт
️️️️➡️️
Luan Pereira
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарджа
26
Darwish bin Habib
ВР
33
Владимир Прийович
ЛАЗ
5
Maro Katinić
ЦЗ
20
Чо Ю-Мин
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
(К)
ЦЗ
22
Marcus Meloni
ЦЗ
11
Luan Pereira
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
23
Feta Fetai
ЦП
8
Gerónimo Poblete
ЦП
9
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
42
S. Sano
ЦЗ
24
Арон Гуннарссон
ЦП
8
Ясин Браими
(К)
ЦП
29
Fabricio Díaz
ЦП
7
Флоринел Коман
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Шарджа
53
Abdalla Zaal Matar Khamis Al Shamsi
ВР
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
30
Ousmane Camara
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Firas Ben Al Arbi
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
27
Биро
ПВ
21
Mayed Saeed
ЦФ
Аль-Гарафа
21
Hamad Majid
ВР
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
18
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
14
Альваро Джало
ЛВ
3
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
3-3-2-1
26
4
22
11
33
Прийович
20
Ю-Мин
19
Эбрахейм
23
8
9
Манай
4-3-2
1
20
Чан Хюн-Су
23
42
27
Холгейт
24
Гуннарссон
8
Браими
29
9
Хоселу
7
Коман
22
30
30
22
11
49
Таарабт
49
Таарабт
11
Таарабт
10
10
Таарабт
8
32
Ибрахим
32
Ибрахим
8
20
Ю-Мин
77
Коронадо
77
Коронадо
20
Ю-Мин
27
Холгейт
40
40
27
Холгейт
8
Браими
6
6
8
Браими
7
Коман
14
Джало
14
Джало
7
Коман
Остались в запасе
Шарджа
Аль-Гарафа
53
Abdalla Zaal Matar Khamis Al Shamsi
ВР
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
27
Биро
ПВ
21
Mayed Saeed
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
21
Hamad Majid
ВР
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
18
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
3
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
Остались в запасе
53
Abdalla Zaal Matar Khamis Al Shamsi
ВР
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
6
Majed Suroor
ЦП
27
Биро
ПВ
21
Mayed Saeed
ЦФ
Остались в запасе
21
Hamad Majid
ВР
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
18
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
3
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Статистика матча Шарджа - Аль-Гарафа
2
1
Всего ударов по воротам
3
1
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
7
5
Офсайды
0
1
Количество передач
177
192
Сейвы
0
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
2
0
Удары из пределов штрафной
1
1
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Информация о матче
Главный судья:
Majed Mohammed Al-Shamrani, Saudi Arabia
Стадион:
Sharjah Stadium, Sharjah
Посещаемость:
1214
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Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
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Шарджа
0 : 5
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