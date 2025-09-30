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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Садд - Шарджа
Аль-Садд - Шарджа: обзор матча 30 сентября 2025
Аль-Садд
30.09.2025, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 2 тур
1 : 1
Завершен
Шарджа
18'
А. Афиф
73'
C.
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Садд - Шарджа
Завершен
87'
Замена
Firas Ben Al Arbi
️️️️➡️️
Рей Манай
81'
Замена
Ousmane Camara
️️️️➡️️
Биро
Замена
Гильерме
️️️️➡️️
Мохамед Камара
80'
77'
Желтая карточка
Caio
73'
ГОЛ! 1:1!
Caio
Пас отдал
Адель Таарабт
64'
Замена
Игор Коронадо
️️️️➡️️
Gerónimo Poblete
64'
Замена
Marcus Meloni
️️️️➡️️
Халед Эбрахейм
64'
Замена
Feta Fetai
️️️️➡️️
Majed Hassan
Замена
Ахмед Сухаиль
️️️️➡️️
Буалем Хухи
63'
Замена
Giovani
️️️️➡️️
Agustin Soria
63'
Замена
Рафа Мухика
️️️️➡️️
Хасан Аль-Хайдос
62'
Замена
Мустафа Машаал
️️️️➡️️
Ромен Сайсс
52'
44'
Желтая карточка
Биро
41'
Желтая карточка
Gerónimo Poblete
21'
Пенальти не реализован
Caio
ГОЛ! 1:0!
Акрам Афиф
Пас отдал
Пауло Отавио
18'
Желтая карточка
Хасан Аль-Хайдос
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
10
Хасан Аль-Хайдос
(К)
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Шарджа
26
Darwish bin Habib
ВР
5
Maro Katinić
ЦЗ
20
Чо Ю-Мин
ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
8
Gerónimo Poblete
ЦП
88
Majed Hassan
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
27
Биро
ПВ
9
Рей Манай
ЦФ
7
Caio
(К)
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Аль-Садд
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
11
Мохаммед Ваад
ОП
26
Пау Прим
ОП
18
Гильерме
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
21
Giovani
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Шарджа
53
Abdalla Zaal Matar Khamis Al Shamsi
ВР
22
Marcus Meloni
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
24
Маджид Рашид
ОП
10
Firas Ben Al Arbi
ЦП
30
Ousmane Camara
ЦП
23
Feta Fetai
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
99
Sultan Al Saadi
ЦФ
3-1-2-1-3
22
Баршам
6
Отавио
29
Сайсс
2
Мигель
4
Камара
5
Салман
80
16
Хухи
11
Афиф
9
Фирмино
10
Аль-Хайдос
4-3-1-2
26
19
Эбрахейм
20
Ю-Мин
44
5
8
88
49
Таарабт
27
Биро
7
9
Манай
16
Хухи
37
Сухаиль
37
Сухаиль
16
Хухи
4
Камара
18
Гильерме
18
Гильерме
4
Камара
29
Сайсс
14
Машаал
14
Машаал
29
Сайсс
80
21
21
80
10
Аль-Хайдос
19
Мухика
19
Мухика
10
Аль-Хайдос
19
Эбрахейм
22
22
19
Эбрахейм
9
Манай
10
10
9
Манай
27
Биро
30
30
27
Биро
88
23
23
88
8
77
Коронадо
77
Коронадо
8
Остались в запасе
Аль-Садд
Шарджа
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
11
Мохаммед Ваад
ОП
26
Пау Прим
ОП
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
53
Abdalla Zaal Matar Khamis Al Shamsi
ВР
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
24
Маджид Рашид
ОП
32
Арун Ибрахим
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
99
Sultan Al Saadi
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
11
Мохаммед Ваад
ОП
26
Пау Прим
ОП
23
A. Hatim
ЦФ
Остались в запасе
53
Abdalla Zaal Matar Khamis Al Shamsi
ВР
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
24
Маджид Рашид
ОП
32
Арун Ибрахим
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
99
Sultan Al Saadi
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Главный тренер
Космин Оларою
Статистика матча Аль-Садд - Шарджа
1
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
15
Офсайды
0
3
Количество передач
496
375
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Информация о матче
Главный судья:
Zaid Thamer Mohammed, Iraq
Стадион:
Ясим Бин Хамад
Посещаемость:
6891
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Аль-Садд
3 : 2
27.04.2026
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0 : 2
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Аль-Садд
3 : 2
27.04.2026
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Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Садд
3 : 3
16.04.2026
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3 : 3
13.04.2026
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Аль-Сайлия
1 : 3
08.04.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Райян
1 : 1
04.04.2026
Аль-Садд
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шарджа
3 : 1
15.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Шарджа
0 : 5
06.05.2026
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ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Шарджа
0 : 2
23.04.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Первый дивизион, 22 тур
Банияс
1 : 1
10.04.2026
Шарджа
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