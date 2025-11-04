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Аль-Иттихад - Шарджа: обзор матча 04 ноября 2025

Аль-Иттихад
04.11.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 4 тур
3 : 0
Завершен
Шарджа
8' С. Бергвейн 66' К. Бензема 90+4' Р. Фернандеш
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Шарджа
Завершен
ГОЛ! 3:0! Рожер Фернандеш
Пас отдал Ахмед Аль-Гамди
90' +4
Замена
Ахмед Аль-Гамди ️️️️➡️️ Мусса Диаби
90'
90'
+7'
Замена
Авад Аль-Нашри ️️️️➡️️ Маамаду Думбия
87'
85'
Замена
Feta Fetai ️️️️➡️️ Majed Suroor
Замена
Ahmed Al Julaydan ️️️️➡️️ Муханнад Шанкити
82'
Замена
Рожер Фернандеш ️️️️➡️️ Стевен Бергвейн
82'
Замена
Файсал Аль-Гамди ️️️️➡️️ Уссем Ауа
82'
75'
Замена
Firas Ben Al Arbi ️️️️➡️️ Халед Эбрахейм
75'
Замена
Рей Манай ️️️️➡️️ Caio
ГОЛ! 2:0! Карим Бензема
Пас отдал Мусса Диаби
66'
59'
Замена
Адель Таарабт ️️️️➡️️ Маджид Рашид
59'
Замена
Игор Коронадо ️️️️➡️️ Luan Pereira
53'
Желтая карточка
Luan Pereira
Желтая карточка
Стевен Бергвейн
50'
45'
+1'
Желтая карточка
Ян-Карло Шимич
33'
ГОЛ! 1:0! Стевен Бергвейн
Пас отдал Муханнад Шанкити
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
12
Марио Митай
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
17
Н'Голо Канте
ОП
8
Фабиньо
ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
90
Карим Бензема
(К) ЦФ
Шарджа
40
Adel Al Hosani
(К) ВР
20
Чо Ю-Мин
ЦЗ
11
Luan Pereira
ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
5
Maro Katinić
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
24
Маджид Рашид
ОП
30
Ousmane Camara
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
27
Биро
ПВ
7
Caio
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Аль-Иттихад
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Шарджа
26
Darwish bin Habib
ВР
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
88
Majed Hassan
ЦП
8
Gerónimo Poblete
ЦП
23
Feta Fetai
ЦП
10
Firas Ben Al Arbi
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
9
Рей Манай
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
12
Митай
4
Шимич
13
Шанкити
17
Канте
8
Фабиньо
17
Думбия
8
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
90
Бензема
3-3-2-1-1
40
11
44
5
19
Эбрахейм
24
Рашид
20
Ю-Мин
30
6
27
Биро
7
13
Шанкити
32
32
13
Шанкити
17
Думбия
14
Аль-Нашри
14
Аль-Нашри
17
Думбия
8
Ауа
16
Аль-Гамди
16
Аль-Гамди
8
Ауа
19
Диаби
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
19
Диаби
34
Бергвейн
78
Фернандеш
78
Фернандеш
34
Бергвейн
24
Рашид
49
Таарабт
49
Таарабт
24
Рашид
6
23
23
6
19
Эбрахейм
10
10
19
Эбрахейм
11
77
Коронадо
77
Коронадо
11
7
9
Манай
9
Манай
7
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Шарджа
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
26
Darwish bin Habib
ВР
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
ЦЗ
88
Majed Hassan
ЦП
8
Gerónimo Poblete
ЦП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Остались в запасе
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
26
Darwish bin Habib
ВР
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
ЦЗ
88
Majed Hassan
ЦП
8
Gerónimo Poblete
ЦП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Статистика матча Аль-Иттихад - Шарджа
2
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
11
14
Офсайды
1
4
Количество передач
646
310
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Каф
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Посещаемость:
20541
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