Назар Смирнов - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Назар
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Назар
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|1' - 78'
|Знамя Труда
|0:5
|Торпедо Вл
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|1' -78'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)