Артем Кокарев - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кокарев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 2006 (18 лет)
|Имя
|Артем
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кокарев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 66'
|Рубин (мол)
|2:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|20' - 90'
|Строгино (мол)
|1:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|68' - 90'
|Спартак М (мол)
|3:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|80' - 90'
|Строгино (мол)
|4:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -66'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|19.04.2024
|20' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|12.04.2024
|68' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|80' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|29.03.2024
|86' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Строгино (мол) (Москва)
|08.03.2024
|65' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Строгино (мол) (Москва)