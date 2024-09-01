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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Балтика-2 - Родина-М
Балтика-2 - Родина-М: обзор матча 01 сентября 2024
Балтика-2
01.09.2024, воскресенье, 16:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
4 : 2
Завершен
Родина-М
26'
Н. Терещук (П)
43'
Н. Камаев
81'
Н. Терещук (П)
90+2'
Н. Камаев
22'
А. Ягодкин
37'
М. Белковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика-2 - Родина-М
ГОЛ! 4:2!
Н. Камаев
Пас отдал
Н. Терещук
90'
+2
Желтая карточка
Е. Любаков
90'
+1
Желтая карточка
К. Степанов
89'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Н. Терещук
Пас отдал
Н. Терещук
81'
Замена
И. Салихов
️️️️
Т. Щелкунов
78'
75'
Замена
А. Гончаров
️️️️
Р. Берзегов
75'
Замена
А. Гарибян
️️️️
М. Белковский
Замена
К. Степанов
️️️️
М. Мокин
74'
64'
Замена
А. Кокарев
️️️️
М. Кожин
64'
Замена
М. Киселев
️️️️
М. Ципуштанов
Замена
И. Савицкий
️️️️
И. Калачев
62'
Желтая карточка
Д. Черкасов
53'
ГОЛ! 2:2!
Н. Камаев
Пас отдал
М. Мокин
43'
37'
ГОЛ! 1:2!
М. Белковский
Пас отдал
М. Ципуштанов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Терещук
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Ягодкин
Пас отдал
А. Бирюков
Пенальти не реализован!
Ю. Петровский
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
90
Николай Камаев
ОП
87
Артем Исик
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
66
Никита Терещук
ЦФ
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
18
Тимур Тюкаев
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
71
Матвей Кожин
ЛВ
71
Никита Постников
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
57
Роман Копылов
АП
11
Максим Белковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ВР
94
Владимир Малышев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
41
Иван Толочко
ЛВ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
92
Иван Салихов
ЦП
75
Артём Бабчук
АП
76
Данил Ваганов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Родина-М
16
Данил Росляков
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
66
Артем Кокарев
ЛВ
92
Александр Гончаров
ЦП
10
Магомед Омаров
АП
32
Константин Матвеев
ПВ
89
Матвей Киселев
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
3-4-2-1
44
Любаков
23
Петровский
74
Черкасов
4
Калачев
57
Бегун
90
Камаев
87
Исик
88
Щелкунов
7
Мокин
17
Зазвонкин
66
Терещук
3-1-1-3-2
35
Тарасов
74
Ягодкин
18
Тюкаев
7
Харлан
71
Постников
62
Берзегов
8
Ципуштанов
57
Копылов
71
Кожин
11
Белковский
25
Бирюков
7
Мокин
39
Степанов
39
Степанов
7
Мокин
4
Калачев
47
Савицкий
47
Савицкий
4
Калачев
88
Щелкунов
92
Салихов
92
Салихов
88
Щелкунов
8
Ципуштанов
89
Киселев
89
Киселев
8
Ципуштанов
11
Белковский
77
Гарибян
77
Гарибян
11
Белковский
71
Кожин
66
Кокарев
66
Кокарев
71
Кожин
62
Берзегов
92
Гончаров
92
Гончаров
62
Берзегов
Остались в запасе
Балтика-2
Родина-М
36
Андрей Цицилин
ВР
94
Владимир Малышев
ВР
76
Данил Ваганов
ПВ
75
Артём Бабчук
АП
41
Иван Толочко
ЛВ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
10
Магомед Омаров
АП
32
Константин Матвеев
ПВ
71
Егор Баранов
ЛЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
16
Данил Росляков
ВР
Главный тренер
Александр Павленко
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
94
Владимир Малышев
ВР
76
Данил Ваганов
ПВ
75
Артём Бабчук
АП
41
Иван Толочко
ЛВ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
Остались в запасе
10
Магомед Омаров
АП
32
Константин Матвеев
ПВ
71
Егор Баранов
ЛЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
16
Данил Росляков
ВР
Главный тренер
Александр Павленко
Статистика матча Балтика-2 - Родина-М
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
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