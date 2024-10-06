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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Родина-М
Спартак-2 - Родина-М: обзор матча 06 октября 2024
Спартак-2
06.10.2024, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
3 : 2
Завершен
Родина-М
32'
Р. Войцеховский
41'
Р. Войцеховский
81'
Е. Гуляев
15'
М. Белковский
57'
А. Хорин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Родина-М
Замена
И. Старков
️️️️
В. Дунай
90'
+2
Замена
Д. Плотников
️️️️
Н. Ищенко
90'
+2
89'
Замена
С. Правкин
️️️️
П. Баранов
84'
Замена
М. Омаров
️️️️
Н. Трапицын
83'
Желтая карточка
А. Бирюков
Желтая карточка
Е. Гуляев
83'
83'
Вторая желтая
А. Хорин
ГОЛ! 3:2!
Е. Гуляев
Пас отдал
В. Дунай
81'
72'
Замена
Р. Копылов
️️️️
Р. Берзегов
72'
Замена
А. Гарибян
️️️️
М. Белковский
72'
Замена
А. Кокарев
️️️️
Р. Кукушбаев
Замена
Е. Гуляев
️️️️
А. Джебов
68'
Замена
И. Иванов
️️️️
Д. Столяров
61'
Замена
А. Быковский
️️️️
А. Филев
61'
57'
ГОЛ! 2:2!
А. Хорин
Пас отдал
Н. Трапицын
54'
Желтая карточка
Н. Постников
Желтая карточка
А. Филев
54'
Желтая карточка
Е. Гузиев
46'
ГОЛ! 2:1!
Р. Войцеховский
Пас отдал
С. Дасаев-Морено
41'
33'
Желтая карточка
П. Баранов
ГОЛ! 1:1!
Р. Войцеховский
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Белковский
Пас отдал
А. Хорин
2'
Желтая карточка
А. Хорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
10
Виталий Дунай
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
23
Никита Трапицын
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
80
Арсений Хорин
ОП
71
Никита Постников
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
11
Максим Белковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Спартак-2
30
Салим Дасаев-Морено
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Родина-М
98
Никита Быков
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
95
Степан Правкин
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
66
Артем Кокарев
ЛВ
71
Матвей Кожин
ЛВ
57
Роман Копылов
АП
10
Магомед Омаров
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
3-3-1-1-2
58
Фадеев
23
Иванников
61
Рожков
66
Петин
74
Гузиев
43
Войцеховский
91
Столяров
7
Джебов
83
Ищенко
87
Филев
10
Дунай
3-2-1-3-1
35
Тарасов
7
Харлан
44
Баранов
74
Ягодкин
80
Хорин
71
Постников
62
Берзегов
23
Трапицын
25
Бирюков
28
Кукушбаев
11
Белковский
87
Филев
84
Быковский
84
Быковский
87
Филев
7
Джебов
25
Гуляев
25
Гуляев
7
Джебов
83
Ищенко
77
Плотников
77
Плотников
83
Ищенко
91
Столяров
18
Иванов
18
Иванов
91
Столяров
10
Дунай
37
Старков
37
Старков
10
Дунай
44
Баранов
95
Правкин
95
Правкин
44
Баранов
28
Кукушбаев
66
Кокарев
66
Кокарев
28
Кукушбаев
62
Берзегов
57
Копылов
57
Копылов
62
Берзегов
23
Трапицын
10
Омаров
10
Омаров
23
Трапицын
11
Белковский
77
Гарибян
77
Гарибян
11
Белковский
Остались в запасе
Спартак-2
Родина-М
91
Александр Помалюк
ЦФ
17
Антон Гурылев
ЛВ
87
Артем Пономарчук
АП
27
Артем Крутовских
ЛЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
30
Салим Дасаев-Морено
ВР
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
98
Никита Быков
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
18
Даниил Борисов
ПВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
71
Матвей Кожин
ЛВ
Главный тренер
Александр Павленко
Остались в запасе
91
Александр Помалюк
ЦФ
17
Антон Гурылев
ЛВ
87
Артем Пономарчук
АП
27
Артем Крутовских
ЛЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
30
Салим Дасаев-Морено
ВР
Остались в запасе
98
Никита Быков
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
18
Даниил Борисов
ПВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
71
Матвей Кожин
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Главный тренер
Александр Павленко
Статистика матча Спартак-2 - Родина-М
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
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