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Хави Фуэго
Статистика
Хави Фуэго - статистика
Завершил карьеру
4 января 1984 (42), Пола дель Сьеро
#18 | Полузащитник
181 см | 76 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
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Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
2 : 2
18.05.2019
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
1 : 0
12.05.2019
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал
3 : 2
05.05.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2 : 0
24.02.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
0 : 0
08.02.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2 : 2
03.02.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
1 : 2
12.01.2019
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
0 : 0
06.01.2019
Вильярреал
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2 : 2
03.01.2019
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Уэска
2 : 2
16.12.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2 : 3
08.12.2018
Сельта
Был в запасе
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