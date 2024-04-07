Дмитрий Яковлев - статистика
#71 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Яковлев
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Обнинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Яковлев
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Обнинск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Черноморец
|1:2
|Торпедо
|Россия. Первая лига, 31 тур
|24.04.2024
|Был в запасе
|Тюмень
|1:1
|Черноморец
|Россия. Первая лига, 29 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|КАМАЗ
|1:0
|Черноморец
|Россия. Первая лига, 28 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец
|0:0
|Акрон
|Россия. Первая лига, 27 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Черноморец
|3:0
|Кубань
|Россия. Первая лига, 26 тур