Сибирь
Дмитрий Яковлев
Трансферы
€ 200 тыс
Дмитрий Яковлев - трансферы
Сибирь
11 марта 2005 (20), Обнинск
#71 | Нападающий
178 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
23.07.25 / 30.06.26
Черноморец
Сибирь
Аренда
02.09.24 / 30.06.25
Черноморец
Ленинградец
Аренда
22.01.24 / -
Квант
Черноморец
Свободный агент
Главные новости
Видео
Шнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
3
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
4
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
22
Фото
Игрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
15
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
112
Видео
Соболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
Видео
Журавель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
Видео
Соболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
