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    Франческо Бенусси - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Франческо
    Фамилия Бенусси
    Команда Карпи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 октября 1981 (41 год)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпи 4 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:2 Кьево (Верона)
    08.11.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Карпи (Карпи)
    01.11.2015 1' -90' Карпи (Карпи) 0:0 Верона (Верона)
    28.10.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Карпи (Карпи)
    24.10.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:2 Болонья (Болонья)
    18.10.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:0 Карпи (Карпи)
    03.10.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 2:1 Торино (Турин)
    23.09.2015 1' -29' Карпи (Карпи) 0:0 Наполи (Неаполь)
    20.09.2015 1' -90' Карпи (Карпи) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    13.09.2015 1' -90' Палермо (Палермо) 2:2 Карпи (Карпи)
    30.08.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:2 Интер (Милан)
    23.08.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 5:2 Карпи (Карпи)
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