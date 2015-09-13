Франческо Бенусси - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Бенусси
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 октября 1981 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Бенусси
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 октября 1981 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпи
|4
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Кьево (Верона)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Карпи (Карпи)
|01.11.2015
|1' -90'
|Карпи (Карпи)
|0:0
|Верона (Верона)
|28.10.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Карпи (Карпи)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Карпи (Карпи)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Торино (Турин)
|23.09.2015
|1' -29'
|Карпи (Карпи)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|20.09.2015
|1' -90'
|Карпи (Карпи)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|13.09.2015
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Карпи (Карпи)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Интер (Милан)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|5:2
|Карпи (Карпи)