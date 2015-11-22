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Франческо Бенусси
Статистика
Франческо Бенусси - статистика
Завершил карьеру
15 октября 1981 (44)
#22 | Вратарь
188 см | 83 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпи
4
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 13 тур
Карпи
1 : 2
22.11.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
1 : 0
08.11.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0 : 0
01.11.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 1
28.10.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Карпи
1 : 2
24.10.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
3 : 0
18.10.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Карпи
2 : 1
03.10.2015
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Карпи
0 : 0
23.09.2015
Наполи
1' - 29'
Италия. Серия А, 4 тур
Карпи
0 : 1
20.09.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
2 : 2
13.09.2015
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Карпи
1 : 2
30.08.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
5 : 2
23.08.2015
Карпи
Был в запасе
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