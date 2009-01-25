Андреа Ардито - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Ардито
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1977 (46 лет)
|Рост
|176
|Вес
|62
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Ардито
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 1977 (46 лет)
|Рост
|176
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2009
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|26.04.2009
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Катания (Катания)
|19.04.2009
|75' -90'
|Рома (Рим)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|05.04.2009
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|22.03.2009
|46' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|15.02.2009
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|07.02.2009
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:3
|Интер (Милан)
|01.02.2009
|90' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|28.01.2009
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|25.01.2009
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|3:3
|Торино (Турин)
|18.01.2009
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Дженоа (Генуя)
|11.01.2009
|64' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|29.11.2008
|1' -90'
|Катания (Катания)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|38'
|23.11.2008
|60' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:3
|Рома (Рим)
|16.11.2008
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Милан (Милан)
|29.10.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|28.09.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|24.09.2008
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Лечче (Лечче)