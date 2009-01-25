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    Андреа Ардито - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Андреа
    Фамилия Ардито
    Команда Комо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 января 1977 (46 лет)
    Рост 176
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2009 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:2 Лечче (Лечче)
    26.04.2009 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 Катания (Катания)
    19.04.2009 75' -90' Рома (Рим) 3:2 Лечче (Лечче)
    05.04.2009 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    22.03.2009 46' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    15.02.2009 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:0 Лечче (Лечче)
    07.02.2009 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:3 Интер (Милан)
    01.02.2009 90' -90' Сиена (Сиена) 1:2 Лечче (Лечче)
    28.01.2009 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Лечче (Лечче)
    25.01.2009 1' -90' Лечче (Лечче) 3:3 Торино (Турин)
    18.01.2009 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:2 Дженоа (Генуя)
    11.01.2009 64' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Лечче (Лечче)
    29.11.2008 1' -90' Катания (Катания) 1:1 Лечче (Лечче)
    38'
    23.11.2008 60' -90' Лечче (Лечче) 0:3 Рома (Рим)
    16.11.2008 1' -90' Сампдория (Генуя) 3:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Милан (Милан)
    29.10.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Палермо (Палермо)
    28.09.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    24.09.2008 1' -90' Интер (Милан) 1:0 Лечче (Лечче)
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