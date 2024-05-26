Артём Бабчук - статистика
#75 | Полузащитник
|Имя
|Артём
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бабчук
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Артём
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бабчук
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 68'
|Балтика (мол)
|4:2
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 16 тур
|59' 44'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Динамо Вг (Вологда)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|19.06.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|2:1
|Леон Сатурн (Раменское)
|13.06.2024
|90' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|2:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|07.06.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Балтика-БФУ (Калининград)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)