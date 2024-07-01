Глеб Князев - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Артемович
|Фамилия
|Князев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Артемович
|Фамилия
|Князев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Ростов (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|29'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|88' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)