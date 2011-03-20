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Жука
Статистика
Жука - статистика
Завершил карьеру
19 ноября 1979 (46)
#6 | Полузащитник
179 см | 75 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
8
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
0 : 1
20.03.2011
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 0
13.03.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0 : 0
02.03.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
1 : 1
20.02.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
1 : 0
13.02.2011
Вильярреал
86' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
4 : 1
05.02.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3 : 3
29.01.2011
Севилья
28' - 90'
88'
66'
Испания. Примера, 20 тур
Сарагоса
1 : 0
23.01.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
2 : 0
16.01.2011
Депортиво
83' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 2
02.01.2011
Депортиво
84' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1 : 2
07.11.2010
Депортиво
78' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
6 : 1
03.10.2010
Депортиво
50' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0 : 2
26.09.2010
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
1 : 0
23.09.2010
Депортиво
1' - 61'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0 : 0
12.09.2010
Депортиво
79' - 90'
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