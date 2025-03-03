Введите ваш ник на сайте
Дмитрий Радиковский
Трансферы
€ 250 тыс
Дмитрий Радиковский - трансферы
Локомотив
4 июня 2005 (20)
#37 | Нападающий
193 см
Россия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
03.03.25 / 31.12.25
Локомотив
Витебск
Аренда
01.03.24 / 03.07.24
Локомотив
Арсенал
Аренда
01.02.24 / 31.12.28
Локомотив (мол)
Локомотив
?
