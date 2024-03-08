Кирилл Кроль - статистика
#74 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Кроль
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Кроль
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|4
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.07.2024
|67' -72'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|72'
|29.03.2024
|1' -57'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Строгино (мол) (Москва)
|08.03.2024
|1' -65'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Строгино (мол) (Москва)