Серафим Чехлов - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Серафим
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Чехлов
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Серафим
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Чехлов
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|12
|3
|2
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:1
|Строгино (мол) (Москва)
|80'
|12.07.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|05.07.2024
|58' -557'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|71'
|17.05.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|44'
|10.05.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|2:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|90'
|26.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|67'
|19.04.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|42'
|12.04.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|15'
|05.04.2024
|62' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|74'
|29.03.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|76' 54'
|15.03.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Строгино (мол) (Москва)
|83'
|08.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Строгино (мол) (Москва)