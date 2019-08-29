Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Греция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Швейцария. Суперлига 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Copa del Sol 2013 Германия. Бундеслига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Товарищеские матчи 2008