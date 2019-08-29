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Тарик Эльюнусси
Статистика
Тарик Эльюнусси - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1988 (38), Эль-Хосейма
#18 | Полузащитник
172 см | 66 кг
Норвегия
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Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
АИК
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
АИК
1 : 4
29.08.2019
Селтик
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
АИК
1 : 1
15.08.2019
Шериф
1' - 90'
49'
Лига Европы, 3 раунд
Шериф
1 : 2
08.08.2019
АИК
1' - 90'
57'
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