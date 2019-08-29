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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АИК - Селтик
АИК - Селтик: обзор матча 29 августа 2019
АИК
29.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 4
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Селтик
33'
С. Ларссон (П)
17'
Д. Форрест
34'
М. Джонстон
87'
К. Жульен
90+3'
Л. Морган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АИК - Селтик
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
Л. Морган
Пас отдал
Д. Форрест
87'
ГОЛ! 1:3!
К. Жульен
Пас отдал
Р. Кристи
71'
Желтая карточка
О. Эдуард
Желтая карточка
К. Метс
53'
Желтая карточка
Э. Аду
51'
51'
Желтая карточка
С. Браун
34'
ГОЛ! 1:2!
М. Джонстон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Ларссон
33'
30'
Желтая карточка
Н. Биттон
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Форрест
Пас отдал
О. Эдуард
Желтая карточка
Н. Бауи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
6
Антон Салетрос
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Миккьяль Томассен
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Майкл Джонстон
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
АИК
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Селтик
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
4-2
6
Салетрос
8
Аду
5
Метс
7
Ларссон
21
Бауи
30
Сигторссон
3-1-3-2-1
1
Гордон
20
Айер
6
Жульен
5
Болинголи
55
Биттон
10
Джонстон
42
МакГрегор
8
Браун
49
Форрест
10
Кристи
29
Эдуард
Остались в запасе
АИК
Селтик
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Миккьяль Томассен
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Остались в запасе
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Миккьяль Томассен
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча АИК - Селтик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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