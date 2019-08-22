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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - АИК
Селтик - АИК: обзор матча 22 августа 2019
Селтик
22.08.2019, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
АИК
48'
Д. Форрест
73'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - АИК
ГОЛ! 2:0!
О. Эдуард
73'
ГОЛ! 1:0!
Д. Форрест
Пас отдал
Б. Болинголи
48'
Желтая карточка
Б. Болинголи
44'
37'
Желтая карточка
С. Ларссон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
АИК
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Миккьяль Томассен
Селтик
55
Нир Биттон
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
АИК
6
Антон Салетрос
ЦП
4-3-2-1
1
Гордон
5
Болинголи
55
Шимунович
6
Жульен
20
Айер
8
Браун
10
Джонстон
42
МакГрегор
10
Кристи
49
Форрест
29
Эдуард
3-2
8
Аду
7
Ларссон
5
Метс
21
Бауи
30
Сигторссон
Остались в запасе
Селтик
АИК
55
Нир Биттон
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
6
Антон Салетрос
ЦП
Главный тренер
Миккьяль Томассен
Остались в запасе
55
Нир Биттон
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
6
Антон Салетрос
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Миккьяль Томассен
Статистика матча Селтик - АИК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Стадион:
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