Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - АИК
Шериф - АИК: обзор матча 08 августа 2019
Шериф
08.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
АИК
56'
Ю. Кендыш (П)
14'
К. Сигторссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - АИК
Желтая карточка
Р. Тамбе
75'
57'
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Кендыш
56'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Сигторссон
Пас отдал
А. Салетрос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
8
Георгий Антон
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
29
Роберт Тамбе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
АИК
5
Карол Метс
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Миккьяль Томассен
Шериф
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
18
Матей Палчич
ЦП
АИК
21
Набиль Бауи
ЦФ
4-1
8
Антон
77
Латифи
77
Кендыш
16
Борысюк
29
Тамбе
5-1
5
Метс
8
Аду
18
Эльюнусси
6
Салетрос
7
Ларссон
30
Сигторссон
Остались в запасе
Шериф
АИК
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
18
Матей Палчич
ЦП
Главный тренер
Виктор Михайлов
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Миккьяль Томассен
Остались в запасе
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
18
Матей Палчич
ЦП
Остались в запасе
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Миккьяль Томассен
Статистика матча Шериф - АИК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Стадион:
Шериф
Новости команд
Все
Шериф
АИК
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.30 10:19
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
2024.02.16 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
2023.12.24 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
2022.06.29 14:37
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+