Павел Горбачев - статистика
|Имя
|Павел
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Горбачев
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Павел
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Горбачев
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -63'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|01.07.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Динамо Вг (Вологда)
|25.06.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|19.06.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|2:1
|Леон Сатурн (Раменское)
|26.05.2024
|54' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)