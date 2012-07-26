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Лига Европы 2026/2027
Зимбру - Янг Бойз
Зимбру - Янг Бойз: обзор матча 26 июля 2012
Зимбру
26.07.2012, четверг, 21:15
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зимбру - Янг Бойз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
2 : 1
30.07.2026
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Зимбру
1 : 1
23.07.2026
Ноа
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
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