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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валюр - Вентспилс
Валюр - Вентспилс: обзор матча 06 июля 2017
Валюр
06.07.2017, четверг, 23:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Вентспилс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Валюр - Вентспилс
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Стьярнан
6 : 0
24.10.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Валюр
4 : 1
17.10.2026
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
ИБВ
1 : 1
20.09.2026
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Валюр
4 : 1
13.09.2026
Тор Акурейри
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
1 : 5
17.09.2020
Русенборг
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
2 : 1
27.08.2020
Динамо-Авто
Лига Европы, 3 раунд
Витория Гимараеш
6 : 0
14.08.2019
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд
Вентспилс
0 : 3
08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский центр
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Валюр
Вентспилс
«Нордшелланд» – «Валюр»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Зриньски» – «Валюр»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»
2021.04.15 17:36
8
Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
2021.02.06 21:58
Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном
2019.01.31 18:58
7
«Нордшелланд» – «Валюр»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Зриньски» – «Валюр»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном
2019.01.31 18:58
7
«Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»
2021.04.15 17:36
8
Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
2021.02.06 21:58
ЦСКА в первом матче в 2019 году забил пять безответных мячей «Вентспилсу»
2019.01.21 19:44
12
ЦСКА на первом сборе сыграет c «Вентспилсом» и «Мольде»
2019.01.14 12:59
232
Киевское «Динамо» и «Спартак» заинтересованы в 20-летнем форварде «Вентспилса»
2018.08.13 14:55
7
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