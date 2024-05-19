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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Судан - Танзания
Судан - Танзания: обзор матча 19 мая 2024
Судан
19.05.2024, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Танзания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Судан - Танзания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
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Танзания
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Определились первые четвертьфиналисты Кубка африканских наций
4 января
Стали известны еще три участника плей-офф Кубка Африки
2025.12.30 22:10
Алжир – Судан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 17:33
Иран – Танзания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.13 09:40
Определились первые четвертьфиналисты Кубка африканских наций
4 января
Алжир – Судан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 17:33
Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»
2023.10.25 13:08
1
Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году
2023.10.23 17:39
11
Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
2022.01.19 23:52
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Стали известны еще три участника плей-офф Кубка Африки
2025.12.30 22:10
Иран – Танзания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.13 09:40
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией
2025.03.11 13:50
1
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