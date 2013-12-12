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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Санкт-Галлен - Суонси
Санкт-Галлен - Суонси: обзор матча 12 декабря 2013
Санкт-Галлен
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
80'
М. Матис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Суонси
90'
+1
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
Замена
М. Франин
️️️️
М. Матис
88'
Желтая карточка
Э. Леньяни
81'
ГОЛ! 1:0!
М. Матис
Пас отдал
С. Вутрич
80'
77'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
В. Бони
65'
Замена
Э. Уилльямс
️️️️
У. Раутледж
62'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Чико
Замена
К. Нуши
️️️️
Р. Родригес
59'
Замена
А. Кейта
️️️️
Г. Каранович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
18
Марсель Херцог
ВР
33
Даниэле Руссо
ЦЗ
15
Стефан Бесле
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
19
Марио Мутш
ЦП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
37
Деян Яньятович
ЦП
8
Мухамед Демири
ЦП
27
Марко Матис
АП
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Ролан Лама
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
29
Марко Франин
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Кристиан Нуши
ЛП
14
Марио Шененбергер
ЦП
8
Стефан Натер
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Суонси
0
Оливер Дэвис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
3-5-1-1
18
Херцог
33
Руссо
15
Бесле
33
Леньяни
10
Вутрич
8
Родригес
37
Яньятович
8
Демири
19
Мутш
27
Матис
29
Каранович
4-3-2-1
25
Треммель
19
Тиндалли
15
Чико
5
Амат
3
Тэйлор
26
Шелви
18
Де Гузман
8
Посуэло
15
Раутледж
14
Лама
2
Бони
27
Матис
29
Франин
29
Франин
27
Матис
8
Родригес
7
Нуши
7
Нуши
8
Родригес
29
Каранович
9
Кейта
9
Кейта
29
Каранович
15
Раутледж
5
Уилльямс
5
Уилльямс
15
Раутледж
15
Чико
87
Каньяс
87
Каньяс
15
Чико
2
Бони
19
Эрнандес
19
Эрнандес
2
Бони
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Суонси
1
Даниэль Лопар
ВР
27
Иван Мартич
ПЗ
14
Марио Шененбергер
ЦП
8
Стефан Натер
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
0
Оливер Дэвис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Даниэль Лопар
ВР
27
Иван Мартич
ПЗ
14
Марио Шененбергер
ЦП
8
Стефан Натер
ЦП
Остались в запасе
0
Оливер Дэвис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Санкт-Галлен - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
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Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Зиттерштадион
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