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Расписание матчей
Италия. Кубок
Специя - СПАЛ
Специя - СПАЛ: обзор матча 12 августа 2018
Специя
12.08.2018, воскресенье, 19:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
СПАЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Специя - СПАЛ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Альберто Пикко
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2025.02.11 09:57
Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков
2025.02.10 20:55
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
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2025.05.15 09:20
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2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
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Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
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Наингголан забил прямым ударом с углового в первом матче после возвращения в Бельгию
2025.01.25 10:35
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