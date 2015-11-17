Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Словения - Украина
Словения - Украина: обзор матча 17 ноября 2015
Словения
17.11.2015, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Украина
10'
Б. Цесар
90+5'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Украина
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Кравец
90'
+4
Замена
А. Тимощук
️️️️
Е. Коноплянка
Желтая карточка
Д. Лазаревич
90'
+3
Красная карточка
М. Бречко
90'
+1
80'
Замена
А. Кравец
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
В. Бирса
79'
Замена
З. Любиянкич
️️️️
Р. Безьяк
68'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Н. Печник
66'
60'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
С. Сидорчук
Желтая карточка
Н. Печник
35'
30'
Желтая карточка
С. Рыбалка
Желтая карточка
Б. Йокич
24'
ГОЛ! 1:0!
Б. Цесар
10'
5'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Желтая карточка
Б. Цесар
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
7
Нейц Печник
ЛП
20
Кевин Кампль
ОП
21
Рене Крхин
ОП
0
Роман Безьяк
ЦП
10
Вальтер Бирса
ПП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ОП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Словения
16
Нейц Видмар
ВР
1
Ян Облак
ВР
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Андраж Струна
ЦП
18
Райко Ротман
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Украина
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
21
Иван Петряк
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
2
Никита Каменюка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
22
Артем Кравец
ЦФ
4-2-3-1
1
Ханданович
13
Йокич
5
Цесар
6
Илич
2
Бречко
20
Кампль
21
Крхин
7
Печник
0
Безьяк
10
Бирса
11
Новакович
4-2-1-2-1
12
Пятов
17
Федецкий
3
Хачериди
20
Ракицкий
13
Шевчук
6
Степаненко
5
Сидорчук
18
Рыбалка
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
11
Селезнев
10
Бирса
14
Лазаревич
14
Лазаревич
10
Бирса
7
Печник
7
Иличич
7
Иличич
7
Печник
0
Безьяк
9
Любиянкич
9
Любиянкич
0
Безьяк
10
Коноплянка
4
Тимощук
4
Тимощук
10
Коноплянка
5
Сидорчук
19
Гармаш
19
Гармаш
5
Сидорчук
11
Селезнев
22
Кравец
22
Кравец
11
Селезнев
Остались в запасе
Словения
Украина
7
Беньямин Вербич
ЛВ
16
Нейц Видмар
ВР
1
Ян Облак
ВР
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
15
Андраж Струна
ЦП
18
Райко Ротман
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
21
Иван Петряк
ЛВ
21
Александр Караваев
ПЗ
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
2
Никита Каменюка
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Остались в запасе
7
Беньямин Вербич
ЛВ
16
Нейц Видмар
ВР
1
Ян Облак
ВР
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
15
Андраж Струна
ЦП
18
Райко Ротман
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
Остались в запасе
21
Иван Петряк
ЛВ
21
Александр Караваев
ПЗ
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
2
Никита Каменюка
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Словения - Украина
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран (Tурция)
Тарик Энгюн (Tурция)
Дополнительные помощники:
Хюсейин Гечек (Tурция)
Барыш Шимшек (Tурция)
Резервный судья:
Мустафа Эйсой (Tурция)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
Новости команд
Все
Словения
Украина
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
14:28
4
Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
00:50
1
Украина – Грузия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
В сборной Украины сейчас работает худший тренер в истории команды
16 ноября
8
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
14:28
4
Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
00:50
1
Украина – Грузия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
Вчера, 21:35
В сборной Украины сейчас работает худший тренер в истории команды
16 ноября
8
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+