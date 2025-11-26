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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шанхай Шэньхуа - Виссел Кобе
Шанхай Шэньхуа - Виссел Кобе: обзор матча 26 ноября 2025
Шанхай Шэньхуа
26.11.2025, среда, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 5 тур
0 : 2
Завершен
Виссел Кобе
31'
Й. Идегучи
39'
T. Yamakawa
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Виссел Кобе
Завершен
90'
+5
Замена
Ren Komatsu
️️️️➡️️
Юя Осако
90'
+4'
Замена
Yu Hanchao
️️️️➡️️
Saulo Mineiro
85'
83'
Замена
Erik
️️️️➡️️
Haruya Ide
83'
Замена
Takahiro Ogihara
️️️️➡️️
Nanasei Iino
Пенальти не реализован
Андре Луис
82'
Желтая карточка
Saulo Mineiro
77'
Замена
Haoyu Yang
️️️️➡️️
Тианий Гао
68'
Гол отменен - фол
Saulo Mineiro
66'
Желтая карточка
Жоао Карлос Тейшейра
63'
Желтая карточка
Синичи Чан
56'
54'
Замена
Taisei Miyashiro
️️️️➡️️
Koya Yuruki
47'
Желтая карточка
Tetsushi Yamakawa
Замена
Ибраим Амаду
️️️️➡️️
Луиш Асуэ
46'
45'
+2'
39'
ГОЛ! 0:2!
Tetsushi Yamakawa
Пас отдал
Nanasei Iino
31'
ГОЛ! 0:1!
Йосуке Идегучи
Пас отдал
Daiju Sasaki
10'
Желтая карточка
Yuya Kuwasaki
3'
Желтая карточка
Yuki Honda
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
4
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
99
Андре Луис
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
12
Луиш Асуэ
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Виссел Кобе
71
Суичи Гонда
ВР
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
2
Nanasei Iino
ЦП
18
Haruya Ide
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
16
Koya Yuruki
ЦФ
13
Daiju Sasaki
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Шанхай Шэньхуа
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
43
Haoyu Yang
ЦП
20
Yu Hanchao
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Виссел Кобе
32
Richard Ubong
ВР
60
Taiga Kameda
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
23
Rikuto Hirose
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
6
Takahiro Ogihara
ЦП
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
18
Taisei Miyashiro
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
27
Erik
ЦФ
29
Ren Komatsu
ЦФ
35
Niina Tominaga
ЦФ
4-1-1-1-3
1
27
Чан
4
Цзян
5
Чжу
13
Манафа
17
Гао
15
Ву
10
Тейшейра
12
Асуэ
11
99
Луис
3-4-3
71
Гонда
41
15
4
18
7
Идегучи
25
2
13
16
10
Осако
12
Асуэ
10
Амаду
10
Амаду
12
Асуэ
17
Гао
43
43
17
Гао
11
20
20
11
2
6
6
2
16
18
18
16
18
27
27
18
10
Осако
29
29
10
Осако
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Виссел Кобе
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
32
Richard Ubong
ВР
60
Taiga Kameda
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
23
Rikuto Hirose
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
35
Niina Tominaga
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Остались в запасе
41
Zhou Zhengkai
ВР
3
Jin Shunkai
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Остались в запасе
32
Richard Ubong
ВР
60
Taiga Kameda
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
23
Rikuto Hirose
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
35
Niina Tominaga
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Такаюки Йосида
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Виссел Кобе
3
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
10
Офсайды
3
3
Количество передач
335
466
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Посещаемость:
12487
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