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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Севилья
Стандард - Севилья: обзор матча 29 ноября 2018
Стандард
29.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
62'
М. Дженепо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Севилья
Желтая карточка
Г. Очоа
90'
+5
Желтая карточка
О. Са
72'
68'
Вторая желтая
П. Сарабия
63'
Желтая карточка
П. Сарабия
ГОЛ! 1:0!
М. Дженепо
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
62'
Желтая карточка
М. Дженепо
60'
55'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Желтая карточка
К. Люиндама
45'
+2
39'
Желтая карточка
Р. Меса
33'
Желтая карточка
Э. Банега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Милош Косанович
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
3-4-1-2
13
Очоа
19
Фай
27
Люиндама
13
Ванхесден
16
Карсела-Гонсалес
22
Бастьен
59
Цимирот
34
Лайфис
12
Дженепо
40
М'Поку
9
Эмон
4-3-2-1
31
Вацлик
22
Видаль
24
Кьер
25
Меркадо
13
Арана
23
Карришу
16
Меса
11
Банега
20
Васкес
10
Промес
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Стандард
Севилья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Милош Косанович
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Милош Косанович
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Стандард - Севилья
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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