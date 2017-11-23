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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Фастав
Шериф - Фастав: обзор матча 23 ноября 2017
Шериф
23.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 0
Завершен
Фастав
11'
Ж. Маседа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Фастав
ГОЛ! 1:0!
Ж. Маседа
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
18
Петру Рацу
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
8
Георгий Антон
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Фастав
5
Зоран Гайич
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
16
Роберт Матейов
ЦП
Главный тренер
Богумил Паник
Шериф
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Фастав
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
3-2-1
18
Рацу
5
Посмак
16
Сушич
8
Антон
77
Кендыш
11
Маседа
2-3
5
Гайич
22
Бартошак
45
Экпай
8
Ирачек
16
Матейов
Остались в запасе
Шериф
Фастав
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Остались в запасе
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Шериф - Фастав
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Фастав
0 : 1
09.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Шериф
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