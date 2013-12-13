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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Тромсе
Шериф - Тромсе: обзор матча 13 декабря 2013
Шериф
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
2 : 0
Завершен
Тромсе
4'
Каду
36'
И. Иса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Тромсе
87'
Желтая карточка
Т. Драге
81'
Замена
Л. Йонсен
️️️️
М. Андерсен
74'
Замена
В. Францен
️️️️
Х. Норбюэ
Замена
А. Пащенко
️️️️
В. Балима
68'
Замена
Д. Стажила
️️️️
В. Томич
60'
57'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
З. Ондрашек
Замена
М. Станоевич
️️️️
К. Мояль
56'
Желтая карточка
Л. Энрике
43'
ГОЛ! 2:0!
И. Иса
Пас отдал
В. Балима
36'
ГОЛ! 1:0!
Каду
Пас отдал
Л. Энрике
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
77
Вьекослав Томич
ВР
28
Джибриль Пайе
ЛЗ
6
Мелли
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
15
Марсель Метоуа
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
21
Коби Мояль
ОП
8
Валентин Фурдуй
ЦП
20
Каду
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Тромсе
27
Бенни Лекстрём
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЛЗ
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Аднан Чаушевич
ЦЗ
14
Ханс Норбюэ
ПЗ
10
Томас Драге
ЛП
38
Магнус Андерсен
ЦП
8
Томас Бендиксен
ЦП
17
Реми Йохансен
ПП
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Вячеслав Лиса
ЦП
8
Валентин Бырдан
ЦП
89
Александр Пащенко
ЦП
88
Марко Станоевич
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
99
Джуллиам
ЦФ
Тромсе
12
Фредрик Баккелунд
ВР
7
Мика Коппинен
ЦЗ
19
Вильям Францен
ПЗ
20
Матиас Йонсен
ЦП
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
28
Хендрик Хельмке
ЦП
11
Рунар Эспейор
ЦФ
3-3-2-1-1
77
Томич
6
Мелли
19
Самарджич
15
Метоуа
28
Пайе
21
Мояль
14
Балима
8
Фурдуй
20
Каду
90
Энрике
9
Иса
4-4-2
27
Лекстрём
14
Норбюэ
24
Кристиансен
6
Чаушевич
11
Антонсен
17
Йохансен
38
Андерсен
8
Бендиксен
10
Драге
13
Ондрашек
5
Мольдскред
14
Балима
89
Пащенко
89
Пащенко
14
Балима
77
Томич
1
Стажила
1
Стажила
77
Томич
21
Мояль
88
Станоевич
88
Станоевич
21
Мояль
14
Норбюэ
19
Францен
19
Францен
14
Норбюэ
38
Андерсен
16
Йонсен
16
Йонсен
38
Андерсен
13
Ондрашек
11
Эспейор
11
Эспейор
13
Ондрашек
Остались в запасе
Шериф
Тромсе
24
Вячеслав Лиса
ЦП
8
Валентин Бырдан
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
99
Джуллиам
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
12
Фредрик Баккелунд
ВР
7
Мика Коппинен
ЦЗ
20
Матиас Йонсен
ЦП
28
Хендрик Хельмке
ЦП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
24
Вячеслав Лиса
ЦП
8
Валентин Бырдан
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
99
Джуллиам
ЦФ
Остались в запасе
12
Фредрик Баккелунд
ВР
7
Мика Коппинен
ЦЗ
20
Матиас Йонсен
ЦП
28
Хендрик Хельмке
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Шериф - Тромсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Шериф
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