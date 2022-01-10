Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Зимбабве
Сенегал - Зимбабве: обзор матча 10 января 2022
Сенегал
10.01.2022, понедельник, 16:00
Кубок африканских наций, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Зимбабве
90+7'
С. Мане (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сенегал - Зимбабве
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Мане
90'
+7
Замена
П. Гуйе
️️️️
Б. Диа
77'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Б. Кейта
64'
52'
Желтая карточка
Т. Хадебе
Желтая карточка
Б. Кейта
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
0
Ибрахима Мбайе
ПЗ
0
Буна Сарр
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Булайе Диа
ЦФ
20
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Зимбабве
1
Петрос Мхари
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
6
Онисмор Базера
ЦЗ
12
Брюс Кангва
ЦЗ
22
Такудзва Чимвемве
ПЗ
2
Джеральд Таквара
ОП
4
Кельвин Мадзонгве
ОП
8
Кундай Бенью
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
26
Исмаэль Вади
ЦФ
7
Принс Дубе
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Сенегал
28
Алиу Бадара Фати
ВР
25
Мамаду Лум
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
13
Жозеф Лопи
ЦП
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Зимбабве
16
Мартин Маписа
ВР
19
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Давид Мойо
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
3-4-1-2
1
Дьенг
0
Мбайе
4
Сиссе
22
Диалло
12
Балло-Туре
8
Куяте
5
Гуйе
0
Сарр
10
Мане
20
Кейта
9
Диа
4-2-1-1-2
1
Мхари
22
Чимвемве
6
Базера
12
Кангва
15
Хадебе
2
Таквара
4
Мадзонгве
8
Бенью
17
Мусона
7
Дубе
26
Вади
9
Диа
26
Гуйе
26
Гуйе
9
Диа
20
Кейта
20
Диалло
20
Диалло
20
Кейта
Остались в запасе
Сенегал
Зимбабве
28
Алиу Бадара Фати
ВР
25
Мамаду Лум
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
13
Жозеф Лопи
ЦП
Главный тренер
Алиу Сиссе
16
Мартин Маписа
ВР
19
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Давид Мойо
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Остались в запасе
28
Алиу Бадара Фати
ВР
25
Мамаду Лум
ОП
24
Мустафа Наме
ЦП
13
Жозеф Лопи
ЦП
Остались в запасе
16
Мартин Маписа
ВР
19
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Давид Мойо
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Норман Мапеза
Статистика матча Сенегал - Зимбабве
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Куеконг
Новости команд
Все
Сенегал
Зимбабве
Реакция Мане на возвращение Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
1
Позиция Марокко по возвращению Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
6
⚡️ Сборной Сенегала вернули победу в Кубке Африки
24 ноября
11
Игроки Сенегала «очень рады» встрече с новым тренером Виейра
19 ноября
Победитель ЛЧ завершил карьеру в сборной Сенегала
14 сентября
Реакция Мане на возвращение Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
1
Позиция Марокко по возвращению Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
6
⚡️ Сборной Сенегала вернули победу в Кубке Африки
24 ноября
11
Игроки Сенегала «очень рады» встрече с новым тренером Виейра
19 ноября
Победитель ЛЧ завершил карьеру в сборной Сенегала
14 сентября
Нигерия – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.95
25 мая
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
Зимбабве – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 17:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Ангола – Зимбабве: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025
2025.12.26 14:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+