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Урарту - Санта-Колома
Урарту - Санта-Колома: обзор матча 08 июля 2014
Урарту
08.07.2014, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Санта-Колома
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Статистика матча Урарту - Санта-Колома
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Матчи команд
Урарту
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Сюник
- : -
21.11.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Урарту
5 : 2
17.10.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Урарту
2 : 2
11.10.2026
Арарат
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
Информация о матче
Стадион:
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Урарту
Санта-Колома
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