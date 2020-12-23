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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вольфсбург - Зандхаузен
Вольфсбург - Зандхаузен: обзор матча 23 декабря 2020
Вольфсбург
23.12.2020, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Зандхаузен
27'
Я. Герхардт
29'
В. Вегхорст
41'
В. Са
90+1'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вольфсбург - Зандхаузен
ГОЛ! 4:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
В. Са
90'
+1
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ж. Гилявоги
85'
Желтая карточка
Б. Баку
84'
74'
Замена
A. Bouhaddouz
️️️️
R. Scheu
Замена
Б. Бялек
️️️️
Д. Гинчек
74'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Р. Штеффен
69'
66'
Замена
D. Linsmayer
️️️️
Н. Нартей
57'
Желтая карточка
А. Эссвайн
52'
Желтая карточка
Н. Нартей
46'
Замена
Б. Халими
️️️️
J. Biada
46'
Замена
I. Paurević
️️️️
Д. Контенто
46'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
D. Keita-Ruel
ГОЛ! 3:0!
В. Са
Пас отдал
Д. Гинчек
41'
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Р. Штеффен
29'
ГОЛ! 1:0!
Я. Герхардт
Пас отдал
В. Са
27'
Желтая карточка
Д. Брума
26'
23'
Желтая карточка
Д. Контенто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Зандхаузен
19
Александер Россипал
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Nils RÃ¶seler
ЦЗ
28
Николас Нартей
ЦП
13
Rick Wulle
ЦФ
14
Tim Kister
ЦФ
8
Erik Zenga
ЦФ
18
Dennis Diekmeier
ЦФ
11
Julius Biada
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
9
Daniel Keita-Ruel
ЦФ
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
12
Павао Перван
ВР
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Юнус Малли
АП
21
Бартош Бялек
ЦФ
35
Lino Kasten
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Зандхаузен
3
Геррит Наубер
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
15
Philipp Heerwagen
ЦФ
6
Denis Linsmayer
ЦФ
29
Ivan Paurević
ЦФ
27
Robin Scheu
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
33
Aziz Bouhaddouz
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
6
Отавио
25
Брума
5
Понграчич
17
Баку
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Са
11
Штеффен
10
Гинчек
9
Вегхорст
3-1-5
19
Россипал
13
26
Контенто
28
Нартей
8
9
9
Беренс
11
18
10
Гинчек
21
Бялек
21
Бялек
10
Гинчек
23
Гилявоги
10
Малли
10
Малли
23
Гилявоги
11
Штеффен
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Штеффен
28
Нартей
6
6
28
Нартей
26
Контенто
29
29
26
Контенто
27
27
33
33
9
35
Эссвайн
35
Эссвайн
9
11
11
Халими
11
Халими
11
Остались в запасе
Вольфсбург
Зандхаузен
7
Йосип Брекало
ЛВ
30
Никлас Клингер
ВР
35
Lino Kasten
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
Главный тренер
Оливер Глазнер
15
Philipp Heerwagen
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
30
Никлас Клингер
ВР
35
Lino Kasten
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
Остались в запасе
15
Philipp Heerwagen
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вольфсбург - Зандхаузен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Информация о матче
Стадион:
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