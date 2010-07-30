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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Волга
Ротор - Волга: обзор матча 30 июля 2010
Ротор
30.07.2010, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 21 тур
1 : 4
Завершен
Волга
38'
И. Каньенда
7'
О. Марцваладзе
14'
С. Турсунов
52'
А. Буйволов
89'
С. Турсунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Волга
Замена
С. Виноградов
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
С. Яшин
️️️️
С. Турсунов
ГОЛ! 1:4!
С. Турсунов
Замена
И. Стасевич
️️️️
В. Волков
Замена
Р. Бесланеев
️️️️
И. Ионов
Замена
А. Ндри
️️️️
И. Гетигежев
Замена
К. Кочубей
️️️️
И. Шестаков
Желтая карточка
А. Савин
Замена
А. Савин
️️️️
И. Каньенда
ГОЛ! 1:3!
А. Буйволов
Пас отдал
С. Турсунов
Желтая карточка
И. Ионов
ГОЛ! 1:2!
И. Каньенда
Желтая карточка
И. Гетигежев
14'
ГОЛ! 0:2!
С. Турсунов
Пас отдал
О. Марцваладзе
ГОЛ! 0:1!
О. Марцваладзе
Пас отдал
В. Волков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
18
Сергей Шудров
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
7
Виктор Борисов
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
24
Роман Тузовский
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
11
Сергей Виноградов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
3-2-1-1-3
1
Чичкин
14
Епифанов
77
Куканос
55
Гузь
2
Ионов
15
Житников
18
Шудров
22
Шестаков
13
Дорожкин
33
Каньенда
7
Борисов
4-2-2-2
1
Коченков
6
Полянин
25
Буйволов
2
Засеев
3
Гетигежев
14
Семакин
58
Рашевский
11
Волков
17
Турсунов
20
Кожанов
20
Марцваладзе
2
Ионов
23
Бесланеев
23
Бесланеев
2
Ионов
22
Шестаков
8
Кочубей
8
Кочубей
22
Шестаков
33
Каньенда
18
Савин
18
Савин
33
Каньенда
20
Марцваладзе
11
Виноградов
11
Виноградов
20
Марцваладзе
3
Гетигежев
2
Ндри
2
Ндри
3
Гетигежев
17
Турсунов
18
Яшин
18
Яшин
17
Турсунов
11
Волков
7
Стасевич
7
Стасевич
11
Волков
Остались в запасе
Ротор
Волга
24
Роман Тузовский
ЦП
3
Николай Олеников
ЦЗ
11
Яков Эрлих
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Виталий Шевченко
31
Виталий Астахов
ВР
5
Сергей Пилипчук
ЛП
Остались в запасе
24
Роман Тузовский
ЦП
3
Николай Олеников
ЦЗ
11
Яков Эрлих
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
5
Сергей Пилипчук
ЛП
Главный тренер
Виталий Шевченко
Статистика матча Ротор - Волга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
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