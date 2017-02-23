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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Вильярреал
Рома - Вильярреал: обзор матча 23 февраля 2017
Рома
23.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Вильярреал
16'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Вильярреал
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Б. Перес
84'
Вторая желтая
А. Рюдигер
81'
77'
Замена
Джонатан
️️️️
Р. Сориано
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Д. Де Росси
76'
73'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Д. Черышев
66'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
Желтая карточка
А. Рюдигер
57'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
К. Манолас
45'
22'
Желтая карточка
Родри
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Борре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Бруно
ЦП
21
Роберто Сориано
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
20
Адриан
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Алиссон
6
Мариу Руй
44
Манолас
15
Жуан
4
Вермален
5
Паредес
16
Де Росси
33
Перес
92
Эль-Шаарави
10
Тотти
8
Перотти
4-1-2-1-2
1
Андрес
27
Гонсалес
23
Бонера
2
Рукавина
3
Анхель
16
Родри
21
Сориано
21
Бруно
90
Черышев
9
Сольдадо
19
Борре
16
Де Росси
44
Наингголан
44
Наингголан
16
Де Росси
33
Перес
17
Фасио
17
Фасио
33
Перес
44
Манолас
22
Рюдигер
22
Рюдигер
44
Манолас
21
Сориано
6
Джонатан
6
Джонатан
21
Сориано
9
Сольдадо
20
Адриан
20
Адриан
9
Сольдадо
90
Черышев
94
Бакамбу
94
Бакамбу
90
Черышев
Остались в запасе
Рома
Вильярреал
13
Войцех Щесны
ВР
8
Жерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
8
Жерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Рома - Вильярреал
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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