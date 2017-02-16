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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Рома
Вильярреал - Рома: обзор матча 16 февраля 2017
Вильярреал
16.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 4
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Рома
32'
Эмерсон
65'
Э. Джеко
79'
Э. Джеко
86'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Рома
90'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Р. Наингголан
89'
Желтая карточка
Б. Перес
86'
ГОЛ! 0:4!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Наингголан
Замена
Р. Борре
️️️️
Н. Сансоне
82'
79'
ГОЛ! 0:3!
Э. Джеко
Пас отдал
Жуан
71'
Замена
Жуан
️️️️
А. Рюдигер
Замена
Д. Черышев
️️️️
С. Кастильехо
67'
Замена
Адриан
️️️️
С. Бакамбу
65'
65'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Салах
62'
Замена
М. Салах
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
М. Гаспар
44'
32'
ГОЛ! 0:1!
Эмерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Рома
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
37
Мусаккио
2
Гаспар
6
Джонатан
14
Тригерос
21
Сориано
11
Сансоне
70
Кастильехо
94
Бакамбу
4-4-1-1
1
Алиссон
17
Фасио
44
Манолас
22
Рюдигер
33
Эмерсон
33
Перес
16
Де Росси
8
Строотман
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
11
Сансоне
19
Борре
19
Борре
11
Сансоне
70
Кастильехо
90
Черышев
90
Черышев
70
Кастильехо
94
Бакамбу
20
Адриан
20
Адриан
94
Бакамбу
22
Рюдигер
15
Жуан
15
Жуан
22
Рюдигер
44
Наингголан
5
Паредес
5
Паредес
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Салах
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Вильярреал
Рома
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Вильярреал - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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