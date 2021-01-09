Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Роял Мускрон-Перувельц
Зюлте-Варегем - Роял Мускрон-Перувельц: обзор матча 09 января 2021
Зюлте-Варегем
09.01.2021, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Роял Мускрон-Перувельц
9'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Роял Мускрон-Перувельц
90'
+4
Желтая карточка
Н. Да Кошта
Замена
N. Kenourgios
️️️️
Б. Срарфи
86'
Желтая карточка
Б. Срарфи
84'
80'
Замена
B. Badibanga
️️️️
А. Чиранни
79'
Замена
И. Фараж
️️️️
Хадаш
Желтая карточка
O. Govea
76'
Замена
Э. Плетинкс
️️️️
Ж. Домпе
63'
61'
Замена
H. Gnohéré
️️️️
F. Olinga
Желтая карточка
Ж. Домпе
52'
45'
Желтая карточка
А. Чиранни
Замена
Б. Срарфи
️️️️
Й. Фоссен
16'
ГОЛ! 1:0!
Й. Фоссен
Пас отдал
I. Seck
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
45
Olivier Deschacht
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
21
Ibrahima Seck
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Роял Мускрон-Перувельц
12
Эрве Коффи
ВР
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
6
Дени Гочко
ОП
14
Жан Онана
ОП
8
Хадаш
ЦП
4
El Hadji Arfang Gueye
ЦФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
0
D. Mohamed
ЦФ
13
S. Tabekou
ЦФ
26
Matías Silvestre
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
19
Бассем Срарфи
ПВ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
3
Nikolaos Kenourgios
ЦФ
Роял Мускрон-Перувельц
20
Ник Гиллекенс
ВР
17
Роббе Киринен
ПЗ
11
Имад Фараж
ПВ
40
William Simba
ЦФ
6
Darly Nlandu
ЦФ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
39
Beni Badibanga
ЦФ
3-2-2-3
69
Бостин
25
Марк
28
Де Бок
45
25
Хамфрис
40
Опаре
21
6
9
Бруно
91
Домпе
9
Фоссен
1-2-1-5
12
Коффи
2
Чиранни
6
Гочко
14
Онана
8
Хадаш
45
10
Да Кошта
26
13
0
9
Фоссен
19
Срарфи
19
Срарфи
9
Фоссен
Срарфи
3
3
Срарфи
91
Домпе
28
Плетинкс
28
Плетинкс
91
Домпе
8
Хадаш
11
Фараж
11
Фараж
8
Хадаш
45
0
0
45
2
Чиранни
39
39
2
Чиранни
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Роял Мускрон-Перувельц
20
Микаэль Сойсало
ПВ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
20
Ник Гиллекенс
ВР
17
Роббе Киринен
ПЗ
40
William Simba
ЦФ
6
Darly Nlandu
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Остались в запасе
20
Микаэль Сойсало
ПВ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
17
Роббе Киринен
ПЗ
40
William Simba
ЦФ
6
Darly Nlandu
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Глен де Бук
Статистика матча Зюлте-Варегем - Роял Мускрон-Перувельц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Регенбоогстадион
Новости команд
Все
Зюлте-Варегем
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+