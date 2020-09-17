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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ритеряй - Слован
Ритеряй - Слован: обзор матча 17 сентября 2020
Ритеряй
17.09.2020, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 5
Завершен
Слован
12'
К. Мара (П)
20'
Я. Громада
84'
М. Рабушич
89'
А. Юсуф (П)
90+3'
М. Матоушек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ритеряй - Слован
90'
+3
ГОЛ! 0:5!
М. Матоушек
Пас отдал
А. Юсуф
89'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Юсуф
88'
Замена
М. Матоушек
️️️️
Я. Пешек
84'
ГОЛ! 0:3!
М. Рабушич
Пас отдал
Я. Пешек
Замена
D. Virkšas
️️️️
V. Borovskij
83'
79'
Замена
М. Халуш
️️️️
Я. Громада
62'
Замена
М. Рабушич
️️️️
М. Беран
Замена
R. Filipavicius
️️️️
T. Dombrauskis
62'
20'
ГОЛ! 0:2!
Я. Громада
Пас отдал
Я. Пешек
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Мара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ритеряй
18
Доминикас Бараускас
ЦЗ
0
L. Traore
ЦФ
88
Tadas Simaitis
ЦФ
3
D. Malzinskas
ЦФ
5
Ricardas Sveikauskas
ЦФ
33
Valdemar Borovskij
ЦФ
0
T. Dombrauskis
ЦФ
0
M. Grigaravicius
ЦФ
0
A. Lezama
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Никола Виторович
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Якуб Пешек
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Ритеряй
1
Лукас Пауксте
ВР
0
R. Filipavicius
ЦФ
2
Akseli Kalermo
ЦФ
7
Dovydas Virkšas
ЦФ
13
Rokas Masenzovas
ЦФ
6
Matas Ramanauskas
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
13
Мартин Матоушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
1-5
18
Бараускас
0
9
Казлаускас
81
Паулаускас
0
0
3-1-3-2-1
1
Нгуйен
33
Качараба
13
Тижани
3
Микула
14
Громада
10
Пешек
3
Косцельник
23
Мара
7
Беран
8
Москера
9
Юсуф
0
0
0
0
33
7
7
33
14
Громада
37
Халуш
37
Халуш
14
Громада
10
Пешек
13
Матоушек
13
Матоушек
10
Пешек
7
Беран
7
Рабушич
7
Рабушич
7
Беран
Остались в запасе
Ритеряй
Слован
1
Лукас Пауксте
ВР
2
Akseli Kalermo
ЦФ
13
Rokas Masenzovas
ЦФ
6
Matas Ramanauskas
ЦФ
Главный тренер
Никола Виторович
34
Милан Кноблох
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
1
Лукас Пауксте
ВР
2
Akseli Kalermo
ЦФ
13
Rokas Masenzovas
ЦФ
6
Matas Ramanauskas
ЦФ
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Никола Виторович
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Ритеряй - Слован
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ритеряй
Литва. А-Лига, 20 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 0
16.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 17 тур
Жальгирис
3 : 2
12.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 15 тур
Шауляй
2 : 0
25.05.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 13 тур
Джюгас Тельшай
1 : 0
09.05.2026
Ритеряй
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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