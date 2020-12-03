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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Риека
Реал Сосьедад - Риека: обзор матча 03 декабря 2020
Реал Сосьедад
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 5 тур
2 : 2
Завершен
Риека
69'
Х. Баутиста
79'
Н. Монреаль
38'
Д. Велкоски
73'
С. Лончар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Риека
86'
Замена
Р. Эсковаль
️️️️
Д. Велкоски
86'
Замена
С. Ятеке
️️️️
Ф. Андрияшевич
80'
Замена
А. Анастасио
️️️️
Л. Менало
Замена
Р. Лопес
️️️️
М. Оярсабаль
80'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
80'
ГОЛ! 2:2!
Н. Монреаль
Пас отдал
М. Мерино
79'
75'
Замена
Д. Павичич
️️️️
Р. Мурич
73'
ГОЛ! 1:2!
С. Лончар
ГОЛ! 1:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
А. Горосабель
69'
68'
Желтая карточка
Т. Халилович
Замена
В. Жозе
️️️️
Д. Сильва
67'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
67'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Исак
58'
41'
Желтая карточка
Ф. Андрияшевич
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Велкоски
Пас отдал
Л. Менало
Желтая карточка
М. Мерино
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Риека
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
11
Франко Андрияшевич
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
17
Лука Менало
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Риека
31
Давид Нволокор
ВР
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
32
Andrej Prskalo
ЦФ
11
Стерлинг Ятеке
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Сальдуа
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
21
Сильва
24
Янузай
9
Исак
4-3-1-2
33
Невистич
29
Цапан
44
Галович
27
Томечак
23
Стефули
11
Андрияшевич
10
Лончар
14
Велкоски
7
Халилович
11
Мурич
17
Менало
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
10
Оярсабаль
12
Лопес
12
Лопес
10
Оярсабаль
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
9
Исак
9
Баутиста
9
Баутиста
9
Исак
21
Сильва
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
21
Сильва
17
Менало
32
Анастасио
32
Анастасио
17
Менало
14
Велкоски
26
Эсковаль
26
Эсковаль
14
Велкоски
11
Андрияшевич
11
Ятеке
11
Ятеке
11
Андрияшевич
11
Мурич
24
Павичич
24
Павичич
11
Мурич
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Риека
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
31
Давид Нволокор
ВР
32
Andrej Prskalo
ЦФ
2
Филип Браут
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
Остались в запасе
31
Давид Нволокор
ВР
32
Andrej Prskalo
ЦФ
2
Филип Браут
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Реал Сосьедад - Риека
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
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Осиек
- : -
28.11.2026
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2 : 0
22.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
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Риека
1 : 1
01.11.2026
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Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Информация о матче
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