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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Реал
Спортинг - Реал: обзор матча 22 ноября 2016
Спортинг
22.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
1 : 2
Завершен
Реал
80'
А. Силва (П)
29'
Р. Варан
87'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Реал
Желтая карточка
Андре
90'
+2
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
90'
87'
ГОЛ! 1:2!
К. Бензема
Пас отдал
С. Рамос
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Силва
80'
Замена
Андре
️️️️
Б. Дост
77'
71'
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Марсело
67'
Замена
К. Бензема
️️️️
Иско
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Б. Руис
67'
65'
Желтая карточка
М. Ковачич
Красная карточка
Ж. Перейра
64'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Б. Сезар
62'
58'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Б. Руис
57'
40'
Желтая карточка
Марсело
29'
ГОЛ! 0:1!
Р. Варан
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
22
Брайан Руис
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Спортинг
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
21
Андре
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
4
Зеегелар
35
Семеду
4
Коатес
27
Перейра
10
Карвалью
11
Сезар
15
Силва
10
Мартинш
12
Дост
22
Руис
4-2-3-1
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
8
Ковачич
14
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
17
Васкес
7
Роналду
22
Руис
18
Скелотто
18
Скелотто
22
Руис
12
Дост
21
Андре
21
Андре
12
Дост
11
Сезар
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
11
Сезар
18
Бэйл
10
Асенсио
10
Асенсио
18
Бэйл
12
Марсело
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
12
Марсело
22
Иско
9
Бензема
9
Бензема
22
Иско
Остались в запасе
Спортинг
Реал
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Спортинг - Реал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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