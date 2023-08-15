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Лига чемпионов 2026/2027
Серветт - Рейнджерс
Серветт - Рейнджерс: обзор матча 15 августа 2023
Серветт
15.08.2023, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Рейнджерс
22'
Д. Кутеса
51'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Рейнджерс
90'
+7
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Т. Кантвелл
Желтая карточка
Т. Конья
90'
+1
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Бедья
85'
84'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Х. Сифуэнтес
Замена
А. Барон
️️️️
Б. Мазику
78'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Ж. Гуйемено
78'
Замена
М. Стеванович
️️️️
Д. Кутеса
71'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Г. Ондуа
71'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
70'
61'
Замена
С. Дессер
️️️️
Данило
61'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
А. Сима
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тавернье
Пас отдал
Б. Баришич
ГОЛ! 1:0!
Д. Кутеса
Пас отдал
Ж. Гуйемено
22'
Желтая карточка
Г. Ондуа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
26
Киран Доуэлл
АП
10
Янис Хаджи
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
48
Эррон Лайалл
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
4-3-1-2
18
Малл
18
Мазику
3
Вуйоз
4
Руй
19
Северен
21
Гуйемено
8
Конья
5
Ондуа
7
Кутеса
9
Бедья
27
Кривелли
4-3-2-1
1
Батлэнд
2
Тавернье
6
Голдсон
4
Суттар
3
Баришич
8
Джек
43
Раскин
8
Сифуэнтес
19
Сима
10
Кантвелл
90
Данило
18
Мазику
6
Барон
6
Барон
18
Мазику
5
Ондуа
30
Леле Диба
30
Леле Диба
5
Ондуа
7
Кутеса
9
Стеванович
9
Стеванович
7
Кутеса
21
Гуйемено
10
Фофана
10
Фофана
21
Гуйемено
9
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
9
Бедья
8
Сифуэнтес
21
Стерлинг
21
Стерлинг
8
Сифуэнтес
10
Кантвелл
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Кантвелл
19
Сима
29
Ламмерс
29
Ламмерс
19
Сима
90
Данило
9
Дессер
9
Дессер
90
Данило
Остались в запасе
Серветт
Рейнджерс
78
Лео Бессон
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
34
Киран Райт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Янис Хаджи
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
48
Эррон Лайалл
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Янис Хаджи
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
48
Эррон Лайалл
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Серветт - Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
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4 : 0
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