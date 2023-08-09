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Лига чемпионов 2026/2027
Рейнджерс - Серветт
Рейнджерс - Серветт: обзор матча 09 августа 2023
Рейнджерс
09.08.2023, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Серветт
6'
Д. Тавернье (П)
15'
С. Дессер
44'
К. Бедья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Серветт
90'
+4
Замена
А. Барон
️️️️
С. Руй
Замена
Я. Хаджи
️️️️
С. Дессер
88'
Замена
️️️️
Н. Раскин
88'
79'
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Бедья
Замена
К. Доуэлл
️️️️
С. Ламмерс
77'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Р. Джек
77'
Замена
А. Сима
️️️️
Данило
65'
64'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Б. Фофана
60'
Вторая желтая
Д. Дулин
Желтая карточка
Д. Суттар
57'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
50'
44'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Бедья
ГОЛ! 2:0!
С. Дессер
Пас отдал
Б. Баришич
15'
13'
Желтая карточка
Д. Дулин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тавернье
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
43
Николас Раскин
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
90
Данило
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
10
Янис Хаджи
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
26
Ноа Хенчоз
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
3
Баришич
6
Голдсон
4
Суттар
2
Тавернье
43
Раскин
8
Джек
10
Кантвелл
9
Дессер
90
Данило
29
Ламмерс
4-1-2-2-1
18
Малл
19
Северен
3
Вуйоз
4
Руй
18
Мазику
28
Дулин
21
Гуйемено
8
Конья
10
Фофана
7
Кутеса
9
Бедья
8
Джек
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
8
Джек
29
Ламмерс
26
Доуэлл
26
Доуэлл
29
Ламмерс
9
Дессер
10
Хаджи
10
Хаджи
9
Дессер
90
Данило
19
Сима
19
Сима
90
Данило
4
Руй
6
Барон
6
Барон
4
Руй
10
Фофана
30
Леле Диба
30
Леле Диба
10
Фофана
9
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
9
Бедья
Остались в запасе
Рейнджерс
Серветт
34
Киран Райт
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
78
Лео Бессон
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
26
Ноа Хенчоз
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
26
Ноа Хенчоз
ЦФ
24
Хуссейн Туати
ЦФ
77
Тьемоко Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Рейнджерс - Серветт
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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