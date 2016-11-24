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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Карабах
Слован - Карабах: обзор матча 24 ноября 2016
Слован
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
3 : 0
Завершен
Карабах
11'
Э. Вух
57'
Н. Комличенко (П)
63'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Карабах
Замена
О. Блаха
️️️️
Э. Вух
90'
Замена
Д. Бартль
️️️️
Н. Комличенко
86'
Замена
Я. Навратил
️️️️
П. Шевчик
81'
Желтая карточка
Р. Брейте
75'
ГОЛ! 3:0!
Н. Комличенко
Пас отдал
Э. Вух
63'
60'
Замена
Рейналдо
️️️️
М. Муарем
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Комличенко
57'
56'
Желтая карточка
М. Медведев
52'
Замена
А. Исмаилов
️️️️
Мичел
Желтая карточка
Н. Комличенко
45'
+1
40'
Желтая карточка
Мичел
ГОЛ! 1:0!
Э. Вух
Пас отдал
Л. Бартошак
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
7
Радим Брейте
ВР
23
Эгон Вух
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
23
Петр Шевчик
АП
10
Зденек Фолпрехт
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
8
Мичел
ПП
10
Муарем Муарем
ЛФ
9
Дино Ндлову
ЦФ
10
Дани Кинтана
РФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Слован
32
Вацлав Гладкий
ВР
13
Илья Кубышкин
ОП
24
Даниэль Бартль
ЦП
9
Ян Навратил
ЦП
14
Ондржей Блаха
ЦП
16
Игор Шукенник
ПП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
9
Рейналдо
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
4-2-1-1
7
Брейте
22
Бартошак
44
Карафиат
29
Покорны
34
Цоуфал
45
Экпай
10
Фолпрехт
23
Шевчик
27
Комличенко
3-1-3-3
23
Сехич
5
Медведев
25
Аголли
15
Гусейнов
2
Гараев
8
Мичел
21
Дашдемиров
20
Алмейда
10
Кинтана
9
Ндлову
10
Муарем
27
Комличенко
24
Бартль
24
Бартль
27
Комличенко
23
Шевчик
9
Навратил
9
Навратил
23
Шевчик
23
Вух
14
Блаха
14
Блаха
23
Вух
10
Муарем
9
Рейналдо
9
Рейналдо
10
Муарем
8
Мичел
22
Исмаилов
22
Исмаилов
8
Мичел
Остались в запасе
Слован
Карабах
13
Илья Кубышкин
ОП
32
Вацлав Гладкий
ВР
16
Игор Шукенник
ПП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
32
Вацлав Гладкий
ВР
16
Игор Шукенник
ПП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Слован - Карабах
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
У Нисы
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