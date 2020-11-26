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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Сивасспор
Карабах - Сивасспор: обзор матча 26 ноября 2020
Карабах
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 4 тур
2 : 3
Завершен
Сивасспор
8'
А. Зубир
51'
У. Матич
40'
А. Коне (П)
58'
О. Кайоде
79'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Сивасспор
90'
+3
Желтая карточка
Я. Озтекин
90'
+3
Замена
С. Камара
️️️️
Я. Озтекин
79'
ГОЛ! 2:3!
А. Коне
Пас отдал
У. Чифтци
Замена
Хайме
️️️️
Т. Байрамов
66'
62'
Желтая карточка
М. Гойано
Желтая карточка
О. Квабена
58'
58'
ГОЛ! 2:2!
О. Кайоде
Пас отдал
Я. Озтекин
57'
Замена
О. Кайоде
️️️️
К. Нинга
ГОЛ! 2:1!
У. Матич
51'
Желтая карточка
Г. Гараев
40'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Коне
20'
Замена
И. Кофи
️️️️
Р. Ялчин
9'
Желтая карточка
М. Самасса
ГОЛ! 1:0!
А. Зубир
Пас отдал
У. Матич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
2
Гара Гараев
ОП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
81
Кевин Медина
ЦФ
1
Шахруддин Махаммадалиев
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Замик Алиев
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
5
Rauf Hüseynli
ЦФ
94
Айхан Аразли
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
1-4-5
2
Гараев
77
Геррье
18
Иббрахимли
22
Матич
10
Зубир
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
1
Махаммадалиев
81
Медина
18
Квабена
4-4-2
30
Самасса
87
Гойано
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
88
Османпаша
6
Ялчин
6
Клаудемир
7
Озтекин
10
Градель
2
Коне
29
Нинга
7
Байрамов
9
Хайме
9
Хайме
7
Байрамов
7
Озтекин
14
Камара
14
Камара
7
Озтекин
6
Ялчин
5
Кофи
5
Кофи
6
Ялчин
29
Нинга
80
Кайоде
80
Кайоде
29
Нинга
Остались в запасе
Карабах
Сивасспор
5
Rauf Hüseynli
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦЗ
1
Эмиль Балаев
ВР
94
Айхан Аразли
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
35
Али Сасал Вурал
ВР
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
5
Rauf Hüseynli
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦЗ
1
Эмиль Балаев
ВР
94
Айхан Аразли
ЦФ
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Карабах - Сивасспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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