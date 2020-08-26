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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Шериф
Карабах - Шериф: обзор матча 26 августа 2020
Карабах
26.08.2020, среда, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Шериф
63'
М. Эмрели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Шериф
Замена
А. Гусейнов
️️️️
У. Геррье
90'
+4
Замена
О. Квабена
️️️️
Хайме
89'
74'
Замена
R. Gadze
️️️️
G. Boban
74'
Замена
К. Жульен
️️️️
Ф. Обилор
ГОЛ! 1:0!
М. Эмрели
63'
46'
Замена
Ф. Кастаньеда
️️️️
B. Mioč
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
9
Хайме
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
19
Филип Озобич
АП
1
Шахруддин Махаммадалиев
ЦФ
81
Кевин Медина
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
5
Файт Обилор
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
91
Ousmane N'Diaye
ЦФ
18
William Parra
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
55
Benedik Mioč
ЦФ
29
Anatole Bertrand Abang
ЦФ
76
Gabrijel Boban
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
43
Richard Gadze
ЦФ
8
Max Veloso
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
2-1-4-1-3
5
Медведев
15
Гусейнов
2
Гараев
10
Зубир
9
Хайме
22
Матич
77
Геррье
19
Озобич
11
Эмрели
81
Медина
1
Махаммадалиев
3-1-5
1
Челядник
5
Обилор
71
Петелеу
90
Кристиано
3
Петро
18
76
29
55
17
77
Геррье
30
Гусейнов
30
Гусейнов
77
Геррье
9
Хайме
18
Квабена
18
Квабена
9
Хайме
76
43
43
76
5
Обилор
27
Жульен
27
Жульен
5
Обилор
55
32
Кастаньеда
32
Кастаньеда
55
Остались в запасе
Карабах
Шериф
1
Эмиль Балаев
ВР
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
33
Сергей Пащенко
ВР
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
8
Max Veloso
ЦФ
7
Андрей Близниченко
ПВ
Главный тренер
Роберто Бордин
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
8
Max Veloso
ЦФ
7
Андрей Близниченко
ПВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Карабах - Шериф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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