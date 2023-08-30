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Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Рейнджерс
ПСВ - Рейнджерс: обзор матча 30 августа 2023
ПСВ
30.08.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
5 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Рейнджерс
35'
И. Сайбари
53'
И. Сайбари
66'
Л. де Йонг
78'
Д. Верман
82'
К. Голдсон (АГ)
64'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Рейнджерс
Желтая карточка
М. Тилльман
90'
+4
Замена
М. Тилльман
️️️️
Й. Бакайоко
87'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
И. Сайбари
87'
85'
Замена
Р. Джек
️️️️
Р. Матондо
84'
Желтая карточка
Р. Матондо
Желтая карточка
Ш. Самбо
84'
Замена
Ш. Самбо
️️️️
Д. Тезе
83'
Замена
Г. Тил
️️️️
О. Боскальи
83'
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
К. Голдсон
82'
ГОЛ! 4:1!
Д. Верман
Пас отдал
Д. Тезе
78'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Н. Ланг
68'
ГОЛ! 3:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Верман
66'
64'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тавернье
Пас отдал
С. Ламмерс
61'
Замена
Данило
️️️️
С. Дессер
61'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Н. Раскин
ГОЛ! 2:0!
И. Сайбари
Пас отдал
Л. де Йонг
53'
51'
Замена
Д. Стерлинг
️️️️
Б. Баришич
ГОЛ! 1:0!
И. Сайбари
Пас отдал
Д. Верман
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
20
Гус Тил
АП
11
Айзек Бабади
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Райан Джек
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
90
Данило
ЦФ
3-1-4-1-1
44
Бенитес
4
Тезе
21
Боскальи
8
Дест
6
Сангаре
25
Верман
70
Ланг
34
Сайбари
22
Схаутен
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-3-2-1
1
Батлэнд
2
Тавернье
6
Голдсон
4
Суттар
3
Баришич
8
Сифуэнтес
6
Ландстрем
43
Раскин
39
Матондо
10
Кантвелл
9
Дессер
4
Тезе
20
Самбо
20
Самбо
4
Тезе
70
Ланг
5
Рамальо
5
Рамальо
70
Ланг
11
Бакайоко
10
Тилльман
10
Тилльман
11
Бакайоко
21
Боскальи
20
Тил
20
Тил
21
Боскальи
34
Сайбари
11
Вертессен
11
Вертессен
34
Сайбари
3
Баришич
21
Стерлинг
21
Стерлинг
3
Баришич
39
Матондо
8
Джек
8
Джек
39
Матондо
43
Раскин
29
Ламмерс
29
Ламмерс
43
Раскин
9
Дессер
90
Данило
90
Данило
9
Дессер
Остались в запасе
ПСВ
Рейнджерс
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
11
Айзек Бабади
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
34
Киран Райт
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
11
Скотт Райт
ЛВ
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
11
Айзек Бабади
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
11
Скотт Райт
ЛВ
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча ПСВ - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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