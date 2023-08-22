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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рейнджерс - ПСВ
Рейнджерс - ПСВ: обзор матча 22 августа 2023
Рейнджерс
22.08.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
ПСВ
45'
А. Сима
78'
Р. Матондо
61'
И. Сангаре
80'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - ПСВ
90'
Замена
Й. Схаутен
️️️️
А. Рамальо
90'
Замена
А. Бабади
️️️️
О. Боскальи
87'
Желтая карточка
Й. Вертессен
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Т. Кантвелл
86'
Желтая карточка
Д. Суттар
83'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Х. Сифуэнтес
83'
Замена
Данило
️️️️
С. Дессер
83'
82'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Ланг
82'
Замена
Ш. Самбо
️️️️
С. Дест
80'
ГОЛ! 2:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
Й. Бакайоко
ГОЛ! 2:1!
Р. Матондо
Пас отдал
С. Дессер
78'
69'
Замена
Г. Тил
️️️️
И. Сайбари
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Р. Джек
67'
Замена
Р. Матондо
️️️️
А. Сима
67'
61'
ГОЛ! 1:1!
И. Сангаре
Пас отдал
Й. Бакайоко
Желтая карточка
Т. Кантвелл
57'
Желтая карточка
Б. Баришич
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
Пас отдал
С. Дессер
45'
Желтая карточка
Д. Тавернье
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Рейнджерс
6
Бен Дэвис
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
90
Данило
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
18
Тиго Ланд
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-3-2-1
1
Батлэнд
3
Баришич
4
Суттар
6
Голдсон
2
Тавернье
8
Сифуэнтес
8
Джек
43
Раскин
10
Кантвелл
19
Сима
9
Дессер
4-1-3-1-1
44
Бенитес
8
Дест
5
Рамальо
4
Тезе
21
Боскальи
6
Сангаре
25
Верман
34
Сайбари
70
Ланг
11
Бакайоко
26
де Йонг
8
Джек
6
Ландстрем
6
Ландстрем
8
Джек
8
Сифуэнтес
26
Доуэлл
26
Доуэлл
8
Сифуэнтес
19
Сима
39
Матондо
39
Матондо
19
Сима
9
Дессер
90
Данило
90
Данило
9
Дессер
10
Кантвелл
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Кантвелл
8
Дест
20
Самбо
20
Самбо
8
Дест
21
Боскальи
11
Бабади
11
Бабади
21
Боскальи
5
Рамальо
22
Схаутен
22
Схаутен
5
Рамальо
34
Сайбари
20
Тил
20
Тил
34
Сайбари
70
Ланг
11
Вертессен
11
Вертессен
70
Ланг
Остались в запасе
Рейнджерс
ПСВ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Бил
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
6
Бен Дэвис
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
11
Скотт Райт
ЛВ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
18
Тиго Ланд
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Рейнджерс - ПСВ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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